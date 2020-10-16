Избирком официально отказал в регистрации еще двум кандидатам в ЕГД

Избирательная комиссия Екатеринбурга отказала в регистрации еще двум кандидатам-самовыдвиженцам на довыборах в городскую думу.
Как и предполагал «Новый День», с дистанции сошли адвокат Ярослав Мелехин, которому не хватило всего трех действительных подписей, и бизнесмен Евгений Мартышко, известный тем, что в 2016 году баллотировался в Государственную думу от партии «Патриоты России» по Асбестовскому одномандатному округу.
В горизбиркоме сообщили, что «при проведении проверки в установленном порядке были использованы ресурсы Государственной автоматизированной системы «Выборы», а также учитывались выводы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области».
Сегодня в 12:30 состоится еще одно заседание избиркома, на котором, как ожидается, будет отказано в регистрации последнему самовыдвиженцу – сотруднику «Уралхиммаша» Денису Шумихину.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 16.10.20
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