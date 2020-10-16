Конкурс на должность мэра Артёмовского завершен: в финал прошли все кандидаты

В Артёмовском завершила свою работу конкурсная комиссия по отбору претендентов на должность главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своим вердиктом комиссия фактически отдала вопрос выбора главы на откуп местной думе: после заслушивания программ кандидатов она приняла решение представить на рассмотрение депутатам всех шестерых участников конкурса, но никого к избранию не рекомендовать.

Напомним, среди участников конкурса – председатель думы Константин Трофимов, бывший замглавы Кирилл Говорухин, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин, экс-прокурор Артёмовского Юрий Колпаков, депутат Александр Соловьев, бывшая глава администрации города Татьяна Позняк. Пост мэра стал вакантным в августе, когда его по собственному желанию покинул Андрей Самочёрнов, теперь он возглавляет Каменск-Уральский психоневрологический интернат.

Артёмовский, Елена Владимирова

Артёмовский. Другие новости 16.10.20

Высокинский предложил провести депутатские слушания по скандальным поправкам в ПЗЗ. / Все новые киоски Екатеринбурга должны выглядеть одинаково (ОБРАЗЕЦ). / Стояние на гвоздях, фильм про Бэнкси и две театральные новинки – Weekend (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»