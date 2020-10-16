Низкая явка, подкуп и призрак новой войны: прогноз экспертов на довыборы в ЕГД

Сегодня избирком Екатеринбурга официально объявил о завершении этапа выдвижения и регистрации кандидатов на довыборы в гордуму по одномандатным округам № 3 и № 9. «Новый День» спросил у экспертов, какой им видится начавшаяся кампания.

Политолог Сергей Мошкин уверен, что интерес избирателей к ней будет крайне невелик. «Рисунок кампании, скорее всего, будет напоминать соревнование мобилизационных машин. Кто больше своих сторонников за руку приведет, тот и победит. Разрыв между первым и вторым местом, вторым и третьим будет небольшим, поэтому проигравшим будет очень обидно», – считает эксперт. Он напомнил, что существует несколько способов мотивации. Один из них – игра на теме, которая интересна большому количеству людей. Этим пытается привлечь избирателей православная активистка Оксана Иванова, но, по мнению Мошкина, получается у нее не очень: «Вместо заявленной христианской демократии пока виден чистый популизм». Совершенно понятно, на чем будет играть кандидат от «Яблока» Владислав Постников – это возвращение прямых выборов мэра и сохранение зеленых насаждений. Но тут возникает вопрос, насколько это интересно рядовому избирателю. С чем пойдут остальные кандидаты – пока непонятно совсем, их активность совершенно неочевидна.

«Второй способ – это подкуп. Очевидно, что он будет, – считает эксперт. – Скрытый, менее скрытый, явный – но не сомневаюсь, что будет. Третий способ – пресловутый административный ресурс. Это не обязательно бюджетники. Это могут быть просто зависимые от работодателя люди из организаций любой формы собственности».

Его коллега Александр Пирогов также уверен, что явка будет крайне низкой: «Люди если и узнают об этих довыборах, то только от тех, кто приведет их на участки». Если говорить о кандидатах, считает он, то у представителей «Единой России» Антона Швалева и Виталия Чачина есть преимущество, за ними так или иначе стоят определенные финансовые ресурсы. Но вот будет ли в данном случае включаться городской административный ресурс – неясно. В данном случае кандидаты-единороссы – антагонисты действующего мэра, они принадлежат к враждебному ему лагерю. Это один из интересных моментов нынешней кампании. Мэр не заинтересован в победе «Единой России», но обязан ее обеспечить.

«По результатам эти довыборы могут стать триггером обострения новой межэлитной войны, – считает Пирогов. – Мы видим, что один из лагерей усилится, и это сможет доставить проблемы остальным игрокам. Им это не очень понравится. А потому можно ожидать каких-то последствий, вплоть до серьезных перестановок и в городской, и в областной власти, потому что статус-кво нарушается, а это влечет за собой некоторые пертурбации».

Как уже сообщал «Новый День», окончательный список кандидатов выглядит следующим образом.

Одномандатный округ № 3:

ИП Владислав Постников (Яблоко»);

директор по молодежным программам клуба «Корифей» Антон Швалев («Единая Россия»);

депутат гордумы Асбеста Александр Каптюг (ЛДПР);

временно неработающая Оксана Иванова («Справедливая Россия»);

временно неработающая Ольга Прожерина (КПРФ).

Одномандатный округ № 9:

старший преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов («Яблоко»);

директор ООО «ТСК» по правовым вопросам Виталий Чачин («Единая Россия»);

преподаватель ОБЖ Свердловского областного медколледжа Евгений Луконин (ЛДПР);

коммерческий директор ООО «Новый проспект» Александр Смолин («Справедливая Россия»);

директор по снабжению ООО «ТД «Уралсиз» Виталий Ряписов (КПРФ).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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