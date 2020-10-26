Началась агитация за кандидатов в гордуму в СМИ

В Екатеринбурге официально начался период агитации в СМИ на дополнительных выборах в городскую думу.

До 24 октября кандидаты имели право агитировать только в личном общении с избирателями, а также распространять печатные и иные агитационные материалы.

С сегодняшнего дня до 21 ноября (кроме выходных) в эфире МБУ «Екатеринбургская радиокомпания «Радио Екатеринбург» кандидаты имеют право размещать короткие агитационные ролики – в общей сложности по 30 раз каждый. Кроме того, предусмотрены четыре сессии дебатов. Первая состоится в ближайший четверг, 29 октября. В эфире должны встретиться кандидат от «Яблока» Владислав Постников и православная активистка Оксана Иванова от «эсеров».

Впрочем, опыт прошлых лет показывает, что даже на более крупных выборах кандидаты приходят на дебаты не всегда, а иногда присылают вместо себя «старших товарищей».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.20

Утром в Екатеринбурге загорелся магазин на первом этаже многоэтажки. / 26 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Сводка по коронавирусу: три смерти, 276 зараженных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»