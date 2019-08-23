Кандидаты в Госдуму начнут следующую неделю с отсутствия на дебатах

На следующей неделе на госканалах Свердловской области продолжатся дебаты кандидатов в депутаты Госдумы, прерванные на текущей неделе дебатами кандидатов в заксо. И снова есть риск, что многие не придут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно проведенной жеребьевке, утром в понедельник на «4 канале» должна выйти запись встречи единоросса Антона Шипулина и кандидата от ЛДПР Евгении Чудновец. Но этого не произойдет.

Евгения Чудновец рассказала «Новому Дню», что не сможет приехать на запись, так как именно на сегодняшний день власти Серова согласовали ЛДПР проведение митинга «За честные выборы». Антон Шипулин тоже не сможет принять участие в дебатах – как сообщили в его штабе, кандидат работает в округе. В самом Серове эти кандидаты пока тоже не пересекались.

Во вторник в эфир должны выйти дебаты коммуниста Габбаса Даутова и кандидата от партии «Зеленые» Игоря Рузакова. Но Даутов уже заявлял «Новому Дню», что, поскольку постоянно проживает в Качканаре, ездить в Екатеринбург на съемки ему не по карману. Напомним, некоторые кандидаты по разным причинам отказываются от дебатов: одним не нравятся выпавшие по жребию оппоненты, у других нет денег на дорогу. Высказывалось также мнение, что участие в дебатах на «четверке» бесполезно для серовской кампании: в Серове этот канал не ловится. Возможно, более активно кандидаты проявят себя на ОТВ. Там дебаты пройдут со 2 по 5 сентября.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 23.08.19

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