«Нет денег» и «не вижу смысла» – почему кандидаты в Госдуму отказались от теледебатов

Формат теледебатов не пользуется популярностью у кандидатов в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу.

В дебатах, которые вышли в эфир вчера утром на 4 канале, участвовал только один кандидат – Игорь Рузаков от партии «Зеленые», так что они прошли в режиме монолога. Сегодня они не состоялись совсем. «Дебаты не вышли в эфир, потому что кандидаты отказались от участия. Кроме того, кандидаты отказались от подписания договора на эту безвозмездную услугу и по телефону подтвердили нежелание участвовать в дебатах», – рассказала «Новому Дню» руководитель ТК «4 канал» Элеонора Расулова.

Причины такого решения кандидаты называют разные. Например, Ирина Скачкова («Яблоко») не видит смысла в дебатах на канале, вещание которого распространяется главным образом на Екатеринбург и его окрестности. Но при этом она намерена приехать на ОТВ.

Элеонора Расулова подтвердила, что на территории области «4 канал» вещает только в тех городах, с операторами кабельного телевидения которых у него заключены договоры. В областном избиркоме «Новому Дню» прокомментировали это так: «4 канал является государственным региональным СМИ с зоной распространения сигнала «Свердловская область», поэтому по закону оно обязано предоставлять бесплатное эфирное время для агитации». В том же списке – ОТВ, «Россия-1» и «Россия-24».

Но охват территории – не единственная причина, по которой кандидаты отказываются от участия в дебатах. Например, Габбас Даутов (КПРФ) заявил, что у него просто нет денег на участие. На замечание, что время в эфире бесплатное, он пояснил, что время-то бесплатное, а вот дорога от Качканара до Екатеринбурга, где находятся студии и «четверки», и ОТВ, ему обходится слишком дорого.

Кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец заявила «Новому Дню», что ее не устроили результаты жеребьевки. «Я хотела бы поучаствовать в дебатах с Шипулиным. Но по жеребьевке я участвую с людьми, которые мне неинтересны как оппоненты. Поэтому я отказалась от участия», – сказала она.

Еще три кандидата – Антон Шипулин от ЕР, Алексей Коровкин от СР и Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» на момент написания материала были недоступны для комментариев.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 14.08.19

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