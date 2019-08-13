На первых дебатах этого года кандидат пообещал «перетягивать» деньги в Серовский округ

Меньше месяца осталось до голосования на довыборах в Госдуму по Серовскому округу № 174. Сегодня утром в эфире «4 канала» были запланированы первые дебаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по жребию сегодня должны были встретиться кандидат от партии «Зеленые» юрист Игорь Рузаков и кандидат от СР – фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин. Но приехал только первый.

Кандидат от партии «Зеленые» заявил, что экологические проблемы севера области можно решить только в комплексе со всеми остальными, так как восстановление лесов и других экосистем – это довольно дорогое удовольствие. Выход он видит в расширении межрегиональной кооперации, повышении инвестиционной привлекательности региона, развитии логистики и экономики, остановке бегства молодежи с территории округа. «Но это – уровень губернатора и федерального центра», – добавил кандидат. В качестве депутата Госдумы (если его выберут), Рузаков обещает лоббировать интересы округа и «перетягивать» туда областные и федеральные деньги. Одним из возможных перспективных направлений развития экономики округа он видит северный и приполярный туризм. По мнению кандидата, поток туристов на север можно сделать «качественным», так, чтобы они не вредили природе, а, напротив, инвестировали в ее защиту.

Напомним, несколько лет назад правозащитники, имеющие дело с коренным северным народом манси, назвали развитие экстремального туризма бедой для аборигенов. По их словам, морошковые поля перепаханы квадроциклами, речки превратились в «туристские тропы», после чего в них исчезла рыба.

Добавим, что следующие дебаты кандидатов в Госдуму состоятся сегодня вечером на ОТВ. Ожидается, что туда приедут Габбас Даутов (КПРФ), Алексей Коровкин (СР) и Антон Шипулин (ЕР).

Екатеринбург, Серов, служба информации

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