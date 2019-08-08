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Четверг, 8 августа 2019, 09:43 мск

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Предвыборные теледебаты стартуют 13 августа (ГРАФИК)

На следующей неделе на государственных каналах Свердловской области стартует агитация кандидатов на довыборах в Государственную думу по Серовскому округу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 4 канале агитационный блок будет выходить утром, с 8 до 9 часов, на ОТВ – вечером, с 17-45. На «четверке» кандидаты будут встречаться парами, на ОТВ – по трое.

13 августа на 4 канале встретятся Алексей Коровкин (СР) и Игорь Рузаков («Зеленые»), на ОТВ – Габбас Даутов (КПРФ), Алексей Коровкин и Антон Шипулин (ЕР).

14 августа: 4 канал – Дмитрий Зенов («Коммунисты России») – Евгения Чудновец (ЛДПР);

ОТВ – Игорь Рузаков – Ирина Скачкова («Яблоко») – Евгения Чудновец;

15 августа: 4 канал – Ирина Скачкова – Антон Шипулин; ОТВ – Габбас Даутов – Дмитрий Зенов – Антон Шипулин.

С 16 по 26 августа дебатов кандидатов в Госдуму на «четверке» и ОТВ не будет, зато с понедельника, 19-го, начнутся дебаты кандидатов в заксо по Орджоникидзевскому округу.

Утром 19-го на «четверке» встретятся яблочник Дмитрий Головин и Александр Каптюг от ЛДПР, вечером на ОТВ – Головин и Дмитрий Бондарев (СР). 20 августа утром на 4 канале – дебаты Дмитрия Бондарева и Владимира Смирнова (ЕР), вечером на ОТВ – Владимир Смирнов против Дмитрия Головина. Дебаты кандидатов в заксо на 4 канале продлятся до 23 августа, на ОТВ – до 30 августа.

С 26 августа по 5 сентября возобновятся дебаты кандидатов в Госдуму. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Напомним, на кресло в Госдуме претендует семь кандидатов, в заксо – пять.

Екатеринбург, Серов, служба информации

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