На счета кандидатов в Госдуму по Серову поступило более 10 млн рублей, 8 млн – у Шипулина

На избирательные счета кандидатов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу уже поступило в общей сложности 10 млн 188 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, большая часть – 8 млн рублей – была зачислена на счет кандидата от «Единой России» биатлониста Антона Шипулина. Его спонсором стал Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития – структура, которой руководит депутат заксобрания от ЕР Александр Серебренников. Фонд зарегистрирован по тому же адресу, что и областное отделение ЕР, и регулярно поддерживает на выборах кандидатов от партии власти. Добавим, что из 8 млн рублей Антон Шипулин потратил на выпуск и распространение агитации уже более 7 млн рублей.

Бюджеты других кандидатов гораздо скромнее. На втором месте – фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин, идущий на выборы от эсеров, ему удалось собрать 1 млн рублей. На третьем – одиозная общественная активистка Евгения Чудновец, выдвинутая ЛДПР (500 тысяч рублей). «Яблочница» Ирина Скачкова смогла привлечь 366 тысяч. Кандидат от партии «Зеленые» Игорь Рузаков – 114 тысяч. На счет кандидата от КПРФ Габбаса Даутова положили 208 тысяч рублей. У кандидата от «Коммунистов России» Дмитрия Зенова счет до сих пор пуст.

Напомним, завтра в эфире «4 канала» и ОТВ пройдут первые предвыборные дебаты.

Екатеринбург, Серов, служба информации

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