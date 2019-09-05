Финальные дебаты: кандидат ЕР опять не явился, его оппоненты обсудили планы на будущее

Только что на канале ОТВ завершился последний раунд дебатов кандидатов в депутаты Государственной думы по Серовскому округу № 174.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из трех приглашенных кандидатов пришли двое – Ирина Скачкова от «Яблока» и Игорь Рузаков от «Зеленых». Звезда биатлона, единоросс Антон Шипулин, отсутствовал, и уже не в первый раз. В пресс-службе свердловского отделения «Единой России» корреспонденту «Нового Дня» сказали, что по вопросу отсутствия Шипулина на дебатах следует обращаться не в партию, а в его собственный предвыборный штаб, где могут дать более точный комментарий. «Дебаты – это один из инструментов доведения кандидатом до избирателей своей программы. На финальном этапе предвыборной кампании кандидат (или его штаб) сам определяет, какие инструменты эффективнее использовать в работе с избирателями. Следует отметить, что Шипулин имеет опыт участия в дебатах – он принимал в них участие во время предварительного голосования как обязательного элемента праймериз», – сообщил пресс-секретарь отделения Максим Бестфатер.

Отметим, что пришедшие кандидаты – и Игорь Рузаков, и Ирина Скачкова – сдержанно выразили удивление тем, что кроме них на дебаты все это время практически никто и не ходил – вероятно, остальные не готовы раскручивать себя в качестве политиков и не слишком уважают избирателей.

Несмотря на то, что оба кандидата призвали телезрителей голосовать каждый за себя, они вполне по-светски обменялись планами на будущее. У корреспондента «Нового Дня» возникло впечатление, что на победу ни один из них особо не рассчитывает. Игорь Рузаков пообещал в случае неудачи защищать природу и не допускать повышения мусорных тарифов, а Ирина Скачкова рассказала, что партия «Яблоко» уже начала подготовку к выборам в заксобрание 2021 года и продолжит эту работу.

Напомним, кандидат от КПРФ Габбас Даутов ранее заявлял, что на дебаты он не ездит, потому что ему дорого, Евгения Чудновец отказалась, потому что ей в соперники не выпал Шипулин, эсер Алексей Коровкин и Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» постоянно находятся все зоны доступа.

Екатеринбург, Серов, служба информации

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