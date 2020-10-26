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Понедельник, 26 октября 2020, 09:53 мск

Новости Екатеринбург

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На матче «Автомобилиста» разыграют 100 литров бензина

Хоккейный клуб «Автомобилист» необычно отметит профессиональный праздник водителей. По сложившейся традиции, этот день празднуют не только работники автомобильного транспорта, но и все, кто водит машину, а также екатеринбургские хоккейные болельщики.

В среду, 28 октября, «Автомобилист» проведет домашнюю встречу против ярославского «Локомотива». С 17:30 возле КРК «Уралец» все желающие смогут сфотографироваться с тюнингованными автомобилями, а перед началом матча зрителям презентуют праздничный клип – игроки «Автомобилиста», в том числе иностранцы, перепели советский хит «Песню шофера». В перерывах игры в фойе будут разыграны призы – среди них 100 литров бензина и зимние шины.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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