В Свердловской области легализуют митинги у административных зданий

Министерство общественной безопасности Свердловской области инициирует поправки к региональному закону о публичных мероприятиях, который был принят в 2012 году после известных событий на Болотной площади в Москве. В документе определен список мест, где запрещено проводить митинги и шествия, но сейчас предлагается убрать часть ограничений.

Так, снимается запрет на проведение акций возле зданий высших органов госвласти (правительство и парламент региона) и муниципальной власти, возле школ и вузов, больниц, социальных центров, спортивных и культурных учреждений, а также религиозных объектов. Но по-прежнему нельзя митинговать возле уральского полпредства, аэропорта, железнодорожного и автовокзалов и рядом с жилыми домами.

Поправки в свердловский закон вносятся в связи с решениями Конституционного суда по аналогичным запретам в Республике Коми и Самарской области. КС, рассмотрев жалобы заявителей митингов из этих регионов, признал нарушение их гражданских прав.

Стоит отметить, что из текста закона также предлагается убрать пункт, согласно которому участник одиночного пикета обязан подать уведомление при использовании быстровозводимой сборно-разборной конструкции. Поправка вносится «в целях исключения возможности неправильного толкования». Добавим, что в сентябре этого года житель Екатеринбурга Николай Улитин был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения одиночного пикета. Мужчина припарковал на площади 1905 года свой минивэн с плакатами в поддержку протестующих хабаровчан и был задержан полицией. Позже в суде представитель МОБ заявил, что автомобиль пикетчика является «сборно-разборной конструкцией», следовательно, мужчина должен был заранее согласовать акцию с министерством.

Проект поправок внесен в заксобрание Свердловской области. Депутаты рассмотрят документ на ближайшем пленарном заседании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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