Гранитные шары на набережной Исети снова преобразились – в честь Хэллоуина (ФОТО)

Гранитные шары, расположенные на набережной реки Исеть в Екатеринбурге у театра драмы, снова сменили окраску.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в канун Хэллоуина неизвестный художник нарисовал на них устрашающие лица монстров – белого и красного.

Напомним, шары меняют облик не первый раз. Например, в августе 2019 года один из шаров перекрасили в беса и добавили ему рога. Таким образом уличные художники, видимо, визуализировали название «город бесов», которое дал Екатеринбургу телеведущий Владимир Соловьев, а горожане подхватили. Ранее этот шар уже был Пикачу и покеболом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.20

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