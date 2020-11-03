Сводка по коронавирусу: восемь смертей за сутки и 283 заболевших

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 283 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на девятой строчке по числу выявленных за день случаев. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 37 049 человек.

За сутки в Свердловской области умерли от коронавируса восемь человек. Общее число жертв Covid-19 в регионе за весь период, таким образом, 792 человека.

Выписаны из больниц за последние сутки 285 человек. Напомним, ранее министр здравоохранения Свердловской области разрешил переводить из стационаров пациентов даже без отрицательных тестов на коронавирус, если у них улучшилось самочувствие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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