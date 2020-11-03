Депутаты атомного города разочаровалась в новом мэре меньше чем за полтора года

В закрытом городе атомщиков Новоуральске назревает политический кризис. Часть депутатов местной думы разочаровались в главе города Владимире Цветове, который занял свой пост меньше полутора лет назад.

Как сообщил «Новому Дню» депутат местной думы Дмитрий Шадрин, это проявляется хотя бы в том, что из 20 народных избранников отчет главы о работе за 2019 год одобрили только 10 человек. «Большинство его действий не ведет на благо города. В 2019 году депутаты проголосовали за него во время выборов, потому что были против прежнего главы – Баранова. Надеялись, что Цветов разберется с проблемами города, но он не разобрался», – заявил депутат.

Даже если ознакомиться с официальными новостями думы, видно, что взаимопонимания удается достичь не всегда. Например, в конце сентября мэрия предложила думе обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы с 1 июля 2021 года увеличить плату за коммунальные услуги на 11%. Дума отказала, чтобы не повышать нагрузку на граждан. В октябре депутаты приняли обращение к Владимиру Цветову – их встревожила информация о фактическом прекращении строительных работ в микрорайоне № 13.

Сейчас в городе начался бюджетный процесс, но, по оценкам депутатов, завершить его удастся не раньше чем в 20-х числах декабря. По данным источников «Нового Дня», Владимир Цветов уже не первый раз в этом году ушел в отпуск, и это – в самый разгар второй волны коронавируса. «Такое впечатление, что он единственный из мэров, кто позволил себе отпуск в этот период, – рассказал новоуралец Вадим Аверьянов. – А вместо себя он оставил нового заместителя, который еще полгода назад руководил городским театром. Человек еще необстрелянный, ему рано поручать такую серьезную задачу. А первый зам лежит в больнице с коронавирусом». Добавим, по данным городского оперштаба, на сегодняшний день в Новоуральске болеют 49 человек.

В приемной главы города на момент написания материала никто не отвечал на звонки.

В то же время депутаты признают, что в ближайшее время никаких явных демаршей со стороны думы не будет: неподходящий период. По неофициальной информации, многое будет зависеть от настроений в госкорпорации «Росатом», которой принадлежит градообразующее предприятие Новоуральска – УЭХК. Как известно, через год в Свердловской области состоятся крупные выборы – депутатов Госдумы и областного заксобрания. Их результаты не могут не беспокоить как Росатом, так и областные власти. Удержится ли в своем кресле мэр, которого часть думы называет непопулярным, покажет время.

Напомним, в марте 2019 года прежний глава Новоуральска, Александр Баранов, прямо на заседании городской думы заявил, что уходит в досрочную отставку по собственному желанию. По данным местных СМИ, им тогда интересовалась антимонопольная служба.

Новоуральск, Елена Владимирова

Новоуральск. Другие новости 03.11.20

Программа «Ночи музеев» онлайн появится до конца недели: масштабных мероприятий не будет. / В Екатеринбурге простятся с известным детским психологом. / Медиков из «красной зоны» поставили на трехразовое горячее питание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»