В ГИБДД предупредили о ночных заморозках и о проверках состояния дорог

В Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей региона о том, что сейчас надо быть на дорогах особенно внимательными. «В меняющихся погодных условиях – заморозки в вечерние, ночные и утренние часы – существенно возрастает риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и провести мероприятия по подготовке транспортных средств к эксплуатации в зимних условиях», – напомнили в управлении ГИБДД региона.

Там предупредили, что особенно аккуратными надо быть на эстакадах и мостах, так как они продуваются и промерзают гораздо быстрее. «Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать оптимальный скоростной режим, при этом лучше двигаться с пониженной скоростью, увеличивать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, соблюдать правила безопасности при совершении маневров», – подчеркнули в ведомстве.

Там также сообщили, что усилят контроль за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети.

Екатеринбург, Елена Сычева

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