В Екатеринбурге ожидается дождь

Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге дождь – осадки ожидаются 7 ноября. Как сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС», в ближайшие три дня в столице Среднего Урала будет достаточно комфортная погода: сегодня до +4…+6 ºC, без существенных осадков, завтра потеплеет на два градуса, в субботу ожидается +3…+5, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В целом в Свердловской области в ближайшие три дня могут пройти осадки в виде мокрого снега или дождя, 6 ноября ожидается +3…+8, 7 ноября – от 1 до 6 градусов тепла. При этом по ночам температура будет опускаться ниже ноля.

Накануне в УГИБДД предупредили водителей о том, что сейчас надо быть на дорогах особенно внимательными. «В меняющихся погодных условиях – заморозки в вечерние, ночные и утренние часы – существенно возрастает риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и провести мероприятия по подготовке транспортных средств к эксплуатации в зимних условиях», – напомнили в управлении.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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