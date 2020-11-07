В Екатеринбурге водитель сбил подростка на крупной магистрали без фонарей и разметки (ФОТО)

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под машину попала 16-летняя девушка. «Опель Астра» накануне в девять часов вечера ехала со стороны улицы Чуцкаева в сторону Березовской, по словам 47-летнего водителя, его скорость была около 40 км/ч, когда он подъезжал к нерегулируемому перекрестку на выезде из города. Он поздно заметил человека, потому что дорога была не освещена, а подросток был в темной одежде. Мужчина затормозил, но наезда избежать не удалось. Девушка госпитализирована с сотрясением головного мозга.

«При обследовании места происшествия Госавтоинспекциейу установлено что на данном участке отсутствует искусственное освещение, плохо различима вертикальная и горизонтальная дорожная разметка, также присутствует дефект дорожного покрытия, по выявленным недостаткам будет выдано предписание в Администрацию города Екатеринбурга дляу устранения недостатков улично-дорожной сети», – сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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