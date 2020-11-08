Оргкомитет «Золотой маски» разрешил екатеринбургскому оперному театру прислать запись спектаклей вместо живого показа

«Урал Опера Балет» все-таки примет участие в фестивале «Золотая маска» – впервые в истории оргкомитет разрешил прислать запись спектаклей. Показать свою игру вживую артисты театра не могут – у многих выявили коронавирус, а до главного события XXVI фестиваля «Золотая маска» – вручения премий – осталось несколько дней, церемония состоится 10 ноября.

«Чрезвычайный 2020 год все же поставил нас перед трудным этическим выбором. В списке номинантов было несколько спектаклей, показы которых неоднократно переносились в надежде на то, что эпидемиологическая ситуация в театрах наладится и мы сможем представить их жюри. Среди них три спектакля Екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» – «Приказ короля», «Вальпургиева ночь» и «Brahms party». Уже в самом финале нашего непростого марафона мы получили письмо от директора театра Андрея Шишкина с описанием действительно критического положения в труппе, где заболело огромное количество артистов. Мы убедились, что спектакли не будут показаны ни в Москве, ни в Екатеринбурге в ближайшее время, и в качестве исключения, единственного за 26-летнюю историю премии, дирекция фестиваля и Союз театральных деятелей России приняли решение о возможности посмотреть эти спектакли членами жюри на видео (несколько человек из состава жюри видели спектакли «живьем»). Отдавая себе отчет в том, насколько непросто будет жюри судить о спектаклях по видео, но гораздо более несправедливым решением нам кажется было бы отказать спектаклям в участии в конкурсе этого года, когда абсолютно весь устоявшийся порядок вещей подвергся тотальной переоценке», – сообщается на сайте «Золотой маски». В похожей ситуации оказался экспериментальный перформанс «ГЭС-2 Опера» фонда V-A-C, им также разрешили участвовать в конкурсе.

В этом году церемония объявления лауреатов премии «Золотая маска» пройдет онлайн, но трансляцию будут вести из настоящего театрального зала – Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Прямая трансляция состоится 10 ноября в 12 часов по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно будет на портале «Рамблер», а также в социальных сетях фестиваля «Золотая маска».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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