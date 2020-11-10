«Урал Опера Балет» взял четыре премии на фестивале «Золотая маска»

В данные минуты в Москве проходит церемония вручения премий главного российского театрального фестиваля «Золотая маска». Екатеринбургский театр оперы и балета получил четыре награды, в том числе – за лучшую оперу года «Три сестры».

Церемония вручения «Золотой маски» впервые за всю историю театрального фестиваля проходит онлайн. Вручение наград продолжается и в данный момент, но из театров Екатеринбурга на призы в этом году претендовали только «Урал Опера Балет» (с оперой «Три сестры» и балетом «Приказ Короля») и «ТанцТеатр» (в номинации «современный танец»). В категориях музыкальных театров победители уже объявлены. В Екатеринбург в этом году уезжают четыре «Маски» – и все они достались оперному театру.

Опера «Три сестры» признана лучшим спектаклем в своем жанре, а Кристофер Олден – лучшим режиссером за работу над ним. Вячеславу Самодурову досталась «Маска» как лучшему хореографу за работу над постановкой балета «Приказ Короля», а Алексей Кондратьев стал лауреатом в номинации «Лучшая работа художника в музыкальном театре» – тоже за «Приказ».

Спектакль «Шопен. Carte Blanche» компании «ТанцТеатр», к сожалению, в число лауреатов не попал.

Напомним, в этом году жюри отсматривало часть спектаклей театра «Урал Опера Балет» удаленно. В театре в последние месяцы фиксировалось большое количество заболевших коронавирусом, и труппа не могла выехать на фестиваль в Москву, либо показать свои работы в Екатеринбурге. Жюри пошло на уступки театру, который почти ежегодно становится лауреатом премии «Золотая маска».

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 10.11.20

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