Роспотребнадзор Свердловской области перестал публиковать карту распространенности коронавируса

С сайта Роспотребнадзора по Свердловской области исчезли данные о распространении коронавируса по адресам – карта, где были отметки о новых случаях, существует, но никаких данных на ней нет.

Отсутствие информации об актуальных случаях коронавируса заметил автор бота ekb_covid_bot – он рассылает пользователям сообщения о новых случаях поблизости.

«Недельной статистики в этот раз не будет. Бот берёт информацию об актуальных случаях заболевания с сайта Роспотребнадзора, но после 4 ноября данные перестали там публиковаться. Соответственно, бот не может посчитать статистику и разослать оповещалки о новых случаях около вас. Надеюсь, что прекращение публикации данных носит временный, а не постоянный характер. Не болейте. С уважением,

Александр, создатель бота», – такое сообщение прислал сегодня бот.

Добавим, ранее с карты уже пропадали все данные – это произошло 26 мая. Тогда в пресс-службе управления заявили, что причиной стала техническая проблема, как только ее решат, данные снова будут отображаться. Неполадку устранили за сутки.

«Новый День» запросил комментарий, с чем связана проблема сейчас – мы опубликуем ответ, как только он будет получен.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

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