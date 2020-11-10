«B» – значит Be@thoven: в Екатеринбурге в честь 250-летия Бетховена установили поющую букву (ФОТО)

В центре Екатеринбурга, возле Водонапорной башни на Плотинке, установили арт-объект в честь Бетховена и предстоящего фестиваля Be@thoven. Буква B с портретом великого композитора исполняет самые известные его произведения, а также голосами музыкантов филармонии рассказывает о влиянии Бетховена на жизнь и творчество каждого из них.

В декабре 2020 года весь музыкальный мир будет отмечать 250-летие одного из самых известных немецких композиторов Людвига ван Бетховена. В Екатеринбурге к этому событию готовились целый год: 23 ноября в Свердловской филармонии начнется большой Международный музыкальный фестиваль Be@thoven. Впервые с марта этого года в Екатеринбурге выступят ведущие представители европейской исполнительской школы, носители бетховенского стиля – известные музыканты Австрии и Германии. Именно в преддверии фестиваля возле Водонапорной башни и установили арт-объект: это большая буква B с портретом Бетховена. Подойдя к ней, вы услышите самые известные произведения великого композитора. Кроме того, узнаете какое влияние Бетховен оказал на музыкантов Свердловской филармонии.

«Специально для этого арт-объекта музыканты молодежного, филармонического оркестра, руководство филармонии записали свои личные впечатления – какое именно влияние на каждого оказал Бетховен. Это личные переживания, личные впечатления», – рассказала «Новому Дню» пресс-аташе Свердловской филармонии Валерия Костюник.

Екатеринбуржцев приглашают сфотографироваться с буквой фестиваля Be@thoven и поучаствовать в конкурсе филармонии (условия есть в соцсетях) или просто прийти послушать музыку.

Сам фестиваль Бетховена начнется 23 ноября и продлится неделю. Подготовка к нему велась год. И впервые с начала пандемии в Екатеринбурге выступят европейские музыканты. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе филармонии, пока никаких сложностей с приездом иностранцев не предвидится, несмотря на то, что границы со многими странами до сих пор закрыты. Партнером проекта выступает немецкое продюсерское агентство RCCR Projects, которое помогает с организационными вопросами.

«С Уральским филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса на сцену выйдет немецкий пианист Северин фон Эккардштайн. В концерте с участием альтистки Рут Киллиус, основавшей один из ведущих струнных квартетов мира, за пульт коллектива встанет известный дирижер и скрипач Томас Цетмайр, который также выступит в роли солиста, – говорится в афише фестиваля. – Публика услышит подлинное звучание музыки Бетховена, заключенное в авторских версиях его сочинений, редко исполнявшихся или ранее не звучавших в России. А также откроет для себя произведения современных авторов, созданных в диалоге с великим композитором и посвященных его творчеству».

Несмотря на то, что зал филармонии будет наполняться только на 50% в соответствии с противокоронавирусными требованиями, билеты на концерты еще есть, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе. Но их остается все меньше.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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