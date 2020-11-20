В Екатеринбурге появился бетховенский трамвай (ФОТО)

В Екатеринбурге с 20 ноября и до весны будущего года можно проехать в «бетховенском» трамвае и послушать музыку немецкого классика. Вагон будет курсировать по маршруту № 7.

Матиас Крузе

По словам генконсула ФРГ в Екатеринбурге Матиаса Крузе, особый рейс приурочен к празднованию 250-летия со дня рождения композитора: «Могу сказать, что и сегодня его музыка не теряет привлекательности. Кроме того, меня очень радует тот факт, что именно в России любят и знают его творчество. Благодаря нашему проекту жители Екатеринбурга смогут поближе познакомиться с Бетховеном и узнать интересные факты о его жизни и творчестве».

Чтобы услышать сонату № 14 (более известную, как лунную) и другие произведения Людвига Ван Бетховена, необходимо навести телефон и отсканировать специальный QR-код, который находится на информационной табличке на спинке сиденья. После этого нужно перейти на сайт и выбрать композицию.

«Бетховен, на мой взгляд, это воплощение академизма, воплощение педантизма, тонкого музыкального интеллекта. Потому что, когда слушаешь его произведения, невозможно быть прежним. Любое произведение Бетховена – это шедевр», – рассказал «Новому Дню» начальник управления культуры Илья Марков.

Екатеринбург, Анна Темрук

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