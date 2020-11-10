Коммерческие лаборатории стали повышать цены на тесты на Covid-19

Коммерческие лаборатории в Екатеринбурге стали повышать цены на анализы, которые позволяют определить, болен человек коронавирусом или нет. Речь идет, в первую очередь, об анализе методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

Так, в лаборатории «Хеликс» тестирование с доставкой набора для самостоятельного взятия мазка из носа и глотки обойдется в 1900 рублей, еще пару недель назад эта услуга стоила 1700 рублей.

В лабораториях «Инвитро» в Екатеринбурге можно сдать ПЦР-анализ также за 1900 рублей, но по предварительной записи и придется явиться лично. Набор для самостоятельного взятия мазка с доставкой на дом обойдется в 1990 рублей.

Пока что цены остались неизменными в «УГМК-Здоровье». Там сдать мазок на наличие вируса Covid-19 стоит 2900 руб., эту услугу можно получить на дому (3900 за одного человека, по 2900 за 2-5 человек). Также клиника предлагает «Супер-экспресс-тест» за 8000 рублей с готовностью через 5 часов.

Не изменилась цена в клинике «Гармония». Обычный ПЦР-тест стоит там 1900 рублей. Срочный ПЦР – 4400 рублей, суперсрочный вариант – 6400 рублей.

Напомним, Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с предложением возмещать из бюджета расходы гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в коммерческих лабораториях. Инициаторы обратились к главному санитарному врачу России Анне Поповой и в Совет безопасности. Предложение пока не рассмотрено. В настоящее время единственное, на что могут рассчитывать сдавшие платные тесты россияне, – это налоговый вычет. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/707277.html

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

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