В Роспотребнадзоре объяснили, почему перестали публиковать карту распространения коронавируса

Роспотребнадзор по Свердловской области перестал публиковать данные о распространении коронавируса на карте из-за обновления программного обеспечения. Это временно, но в какие сроки информация снова будет в общем доступе, не уточняется.

«В связи с проведением работ по обновлению программного обеспечения и серверов доступ к данным интерактивной карты Covid-19 приостановлен. За информацией рекомендуем обращаться к статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, дважды в день (в форме краткой статистики и расширенного бюллетеня с ранжированной картой) публикуемой на сайте Управления Роспотребнадзора», – прокомментировали в пресс-службе управления.

Напомним, данные интерактивной карты использовал создатель ekb_covid_bot – сервис в телеграме рассылает сообщения о новых случаях коронавируса близ указанного адреса. Автор бота и сообщил первым о сбое на сайте Роспотребнадзора. Пока интерактивная карта не будет восстановлена, бот не сможет присылать уведомления.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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