В Екатеринбурге закрылась травматология на Саперов: пациентов распределяют по другим больницам

В Екатеринбурге закрылся травмпункт на Саперов, 3. Пациентов, которые территориально прикреплены к данной больнице, просят обращаться в другие медучреждения. Кроме того, с сегодняшнего дня не принимает пациентов поликлиника на Рябинина, 19.

Информация о закрытии травмпункта есть на официальном сайте больницы № 36, к которой он относится. Там говорится, что пункт закрыт временно, но не указывается, до какого именно числа. На сайте же пациентам предлагают ознакомиться с адресами других травматологий, где можно получить помощь.

«Верх-Исетский район – ул. Челюскинцев, 3/5; травмпункт ЦГБ № 2; Чкаловский район – ул. Зои Космодемьянской, 42; травмпункт МАУ «ЦГБ № 20; Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы – ул. Бажова, 124а (пр. Ленина, 52Е) травмпункт № 2 МАУ ГБ № 36 «Травматологическая». Детский травмпункт работает с 8:00 до 19:00 адресу: ул. Буторина, 10. В вечернее и ночное время детям оказывается травматологическая помощь в травмпунктах, расположенных по месту жительства. При травме глаза, уха, горла, носа медицинская помощь оказывается в ЦГКБ № 23 по адресу: ул. Старых Большевиков, 9, независимо от района проживания», – говорится в сообщении.

Также жители Академического сообщают, что сегодня на дверях поликлиники на ул. Рябинина, 19, появилось объявление о прекращении приема пациентов.

«Новый День» обратился за комментариями в управление здравоохранения Екатеринбурга, но там рекомендовали переадресовать вопросы в оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. Ответов – почему закрыты два медучреждения – на момент публикации не поступало.

Напомним, летом из-за заноса коронавируса и заражения врачей в Екатеринбурге уже закрывались два травмпункта. Пациенты тогда жаловались, что их никто не предупреждал и они с травмами вынуждены были искать, где им окажут первую помощь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

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