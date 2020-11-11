Соглашение о развитии Екатеринбургской агломерации подписали 14 городов

Сегодня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств главы 14 муниципалитетов подписали ряд соглашений о развитии Екатеринбургской городской агломерации.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, первый документ завизировали главы Арамили – Виталий Никитенко, Белоярского городского округа – Андрей Горбов, Березовского – Евгений Писцов, Верхнего Дуброво – Валерий Конопкин, Верхней Пышмы – Иван Соломин, Екатеринбурга – Александр Высокинский, Заречного – Андрей Захарцев, Первоуральска – Игорь Кабец, Полевского – Константин Поспелов, поселка Уральского – Игорь Сыропятов, Ревды – Ирина Тейшева, Среднеуральска – Андрей Зашляпин, Сысерти – Дмитрий Нисковских, Дегтярска – заместитель мэра Виктор Солдатов,.

«Екатеринбургская агломерация важна для развития области. Мы очень рады, что муниципалитеты объединили свои усилия и подписали это соглашение. На наш взгляд, оно даст возможности территориального развития муниципалитетов, станет основанием для развития новых взаимоотношений, в том числе человеческих, производственных и инфраструктурных взаимосвязей», – сказал замгубернатора Олег Чемезов.

Предполагается, что теперь муниципалитеты объединятся для реализации межмуниципальных, агломерационных инфраструктурных проектов и строительства жилья. Прежде всего речь идет о развитии транспортной инфраструктуры, модернизации инженерных сетей и сооружений, промышленных и коммунальных объектов.

Кроме того, начальник СвЖД Иван Колесников, а также главы Екатеринбурга, Арамили и Сысерти договорились о реализации проекта I пускового комплекса транспортно-логистического центра «Екатеринбург». Современный грузовой хаб хотят построить в районе поселка Большое Седельниково. Как уже писал «Новый День», этот объект как точку роста для всего УрФО рассматривали еще на «Иннопроме» 2017 года, когда Иван Колесников был первым замначальника Свердловской железной дороги, а Александр Высокинский – замгубернатора. Колесников тогда говорил, что стратегия РЖД предусматривает строительство 10 крупных «грузовых деревень» – транспортно-логистических центров (ТЛЦ) вдоль широтного транспортного коридора с запада на восток. Одна из них должна была появиться в поселке Большое Седельниково. Тогда говорили, что ее строительство начнется через два-три года и займет еще пару лет. Вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский одобрил проект, заявив, что сейчас по автотрассам в Екатеринбург валом валят большегрузные фуры, которые портят дороги, а областные власти не успевают их ремонтировать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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