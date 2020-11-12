В Екатеринбурге начался взрывной рост ОРВИ среди школьников

С начала текущей недели в Екатеринбурге резко выросло количество детей, болеющих ОРВИ. Как сообщил сегодня на брифинге главный городской эпидемиолог Александр Харитонов, за первые три дня после окончания школьных каникул заболеваемость острыми респираторными инфекциями выросла на 48%. Речь идет о детях в возрасте от 7 до 14 лет, которые с понедельника приступили к учебе в очном режиме. Напомним, ученики 6-11-х классов до сих пор находятся на дистанте.

Ранее вице-губернатор Павел Креков сообщал, что власти рассматривают возможность вывода с дистанционного режима девяти- и одиннадцатиклассников, так как выпускникам необходимо готовиться к экзаменам. «Дистант рассматривался нами как временная мера, поэтому 1-5-е классы приступили к учебе, готовимся, что приступят 9-11-е классы, после будем рассматривать по остальным школьникам. Вузы пока на дистанте, это оправданно», – заявлял чиновник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Ольга Тарасова

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