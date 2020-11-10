Креков рассказал, когда для школьников закончится дистант

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков только что в ходе брифинга рассказал, как и когда дети будут возвращаться с дистанционного обучения обратно в школы. «Мы рассматриваем возможность прекращения дистанта для 9-11-х классов, позже будем решать по остальным учащимся. Дистант рассматривался нами как временная мера, поэтому 1-5-е классы приступили к учебе, готовимся, что приступят 9-11-е классы, после будем рассматривать по остальным школьникам. Вузы пока на дистанте, это оправданно», – заявил он.

Напомним, Евгений Куйвашев на прошлой неделе пообещал подписчикам в Instagram рассмотреть возможность выхода учеников 9-х и 11-х классов на очное обучение в школах.

Он должен был принять решение накануне, в понедельник. Но до сих пор никакого распоряжения не было. В оперштабе уклонились от ответа на соответствующий вопрос.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

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