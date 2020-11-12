Обитателей зоопарка постепенно готовят к зиме: белкам дают сливочное масло

На днях животных и птиц екатеринбургского зоопарка начнут переводить на зимний рацион питания. В пресс-службе зоопарка «Новому Дню» рассказали, кому в ближайшее время будут давать высококалорийную пищу.

«Пока что у животных, которые находятся у нас в летних вольерах, а это около 90% нашей коллекции, рацион не меняется. В зависимости от сезона у них убираются или, наоборот, добавляются фрукты, овощи и ягоды, – рассказала «Новому Дню» начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Уварова. – У всех остальных, кто сейчас находится на улице, смена рациона идет постепенно. С осени мы начинаем давать им более калорийные корма, в рационе появляется пища, насыщенная белком, и убирается то, что быстро замерзает: фрукты, овощи и жидкие корма. Так, например, еноты, барсуки и енотовидные собаки в теплое время года питаются фруктово-овощными салатами, а с наступлением заморозков мы переводим их в основном на мясо и рыбу. У белок сейчас рацион в основном состоит из орехов, но в ближайшее время будем давать им сливочное масло».

Екатерина также отметила, что так называемые разгрузочные дни, которые проводятся у хищников, с наступлением заморозков отменяются: «Крупные хищные животные, например, медведи, тигры, волки, в неволе питаются не каждый день, поэтому в теплое время года мы стараемся проводить для них разгрузочные дни, однако зимой они в них не нуждаются. Их рацион сейчас в основном будет состоять из мяса и рыбы, поскольку именно эти продукты насыщенны белком и витаминами, которые так необходимы в зимний период».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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