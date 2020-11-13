Медведи екатеринбургского зоопарка ложатся в спячку до весны (ФОТО)

Медведи в Екатеринбургском зоопарке готовятся встречать зиму. С приходом на Урал снегопадов косолапые все реже выходят из домиков и постепенно погружаются в зимний сон.

Белый медведь Айна. Фото Екатерины Уваровой

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе зоопарка, пожилые бурые медведи Ветка и Черныш, белокоготные Карат и Чара, и даже неугомонные гималайские медведи Гай и Сойка уже устроились в берлогах.

Белокоготный медведь Карат. Фото Екатерины Уваровой

«В это время температура тела животного падает от 37 до примерно 31 °C, частота дыхательных движений и общий уровень метаболизма снижаются, но не сильно. В это время с медведями стоит быть осторожным, поскольку при беспокойстве сон легко и быстро может быть прерван. Ветеринарные врачи и сотрудники секции хищных животных в течение зимы регулярно проверяют состояние здоровья всех спящих животных», – пояснила руководитель пресс-службы зоопарка Екатерина Уварова.

Енот Торопунька. Фото Екатерины Уваровой

Однако в спячку впадают не только медведи, но и другие хищники умеренного пояса – еноты, енотовидные собаки, барсуки. А тех животных, что проводят зиму бодрствуя, на днях уже начали переводить на высококалорийную пищу.

Енотовидная собака Отелло. Фото Екатерины Уваровой

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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