Свердловчане обвинили Куйвашева во вранье про бесплатные лекарства: «Как же вы далеки от реальности, губернатор!»

После поста губернатора Евгения Куйвашева про выдачу бесплатных лекарств больным коронавирусом жители области обвинили главу региона в том, что он далек от реальности. Люди не могут даже вызвать врача при подозрении на Covid-19, а все назначения вынуждены сами искать по аптекам города. «Как же вы далеки от реальности, губернатор», – пишут Евгению Куйвашеву жители Свердловской области.

Напомним, вчера Евгений Куйвашев на своей странице в инстаграм рассказал, что больным коронавирусом, которые лечатся на дому, будут бесплатно выдавать все назначенные врачом лекарства. При этом в посте губернатор посетовал, что отчасти свердловчане сами виноваты в том, что таблеток в аптеках нет: якобы, многие скупают лекарства без назначений и необходимости, создавая тем самым ажиотаж.

В ответ на обвинения подписчики намекнули Евгению Кйвашеву, что он не видит происходящего в его регионе. «Как же вы далеки от реальности губернатор! До поликлиник не дозвониться, врачи не приходят. Больные сами ходят вызывать врачей к себе. Лекарства больные КОВИДОМ ДОБЫВАЮТ сами ! Узнавая у знакомых, чем лечить себя. Триазаверин не найти в аптеке, а если повезло и нашел, то он сейчас уже стоит 1900 ! Поднялся в цене в два раза ! И лекарство нам никто не приносит. Ездят все сами их ищут. Лекарство покупают все на свои. Тесты тоже, за свои деньги делают все ! Вы ничего не смогли организовать, полностью на вашей совести ситуация такая. У вас было лето, чтобы подготовиться к второй волне, но вы завалили все», – пишут губернатору комментаторы (орфография и пунктуация сохранена – прим. ред).



«Губернатор в другом мире, где всё хорошо!!!! Мою жену выписали с больничного. Она вышла на работу, а вечером позвонили с поликлиники и сказали тест пришёл положительный и через несколько дней необходимо самой прийти и сдать тест повторно. Лекарства отсутствуют, а то что есть с умноженной кратно ценой», – пишет один из пользователей.

«Кто видел эти лекарства? Как их получить? Куда звонить? Кому писать?», – пытаются узнать другие.

«Боже мой!!!!! Вы о чём говорите!!!! Люди в больницах лечатся за свой счёт!!!!! А тем более дома, кто-нибудь хоть раз получал эти лекарства, на которые выделили 162 миллиона!!!!!», – возмущены свердловчане.

Кроме того, многие жители Свердловской области рассказывают свои личные истории о том, что сегодня невозможно не то что получить лекарства – но даже элементарно вызвать врача, чтобы получить лечение с уже подтвержденным Covid-19.

«О каком бесплатном обеспечении может идти речь, если даже элементарно поликлиника не может связаться с ковид положительным пациентом и назначить лечение. Уже пять дней жду, когда со мной свяжется поликлиника», – пишет женщина.

«Как вы собрались ковидным лекарство выдавать тесты в подтверждение болезни ходят до 7 дней у нас в Талице за это время либо человек умрет, либо вылечится за свой счёт, а денежки прикарманят кому эта система выгодна», – пришло сообщение из Талицы.

«Я платно сдала анализ. С трудом добились прихода фельдшера на второй день после получения результата. Дозвониться не возможно, только приехать самим для вызова врача. Из поликлиники позвонили через неделю после начала болезни и только 1 раз . На 6 день после получения положительного результата пришло постановление из Роспотребнадзора о самоизоляции/госпитализации. Там написано о ежедневном врачебном контроле. Получила направление на КТ 4 дня назад. До сих пор не сделано. О бесплатных лекарствах – только из Инстаграм и соцсетей можно узнать. Мне интересно, эти все посты для кого? Точно не для людей из России. Видимо, для инопланетян», – предполагают жители Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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