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Среда, 18 ноября 2020, 09:47 мск

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Чиновник заявил, что до поликлиники можно дозвониться за 10 минут

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что чиновникам удалось решить проблему с дозвоном жителей региона до поликлиник. «Время ожидания звонка сократилось в четыре раза. Мы вчера и позавчера обзванивали телефоны в поликлиниках, убедились, что в большинстве случаев можно дозвониться, иногда надо подождать, даже иногда минут 10, но можно дозвониться. Благодаря волонтерам, студентам, медработникам. Каждое утро мы проверяем доступность телефонных сетей», – рассказал он сегодня на брифинге.

Напомним, ранее жители Свердловской области жаловались в соцсетях, что порой невозможно дозвониться даже до службы скорой медицинской помощи, а в поликлиники или неотложки и вовсе не пробиться целыми днями.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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