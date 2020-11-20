ГУ МВД: «След пропавшего снегохода с рыбаками ведет в полынью»

Следы снегохода «Буран», на котором два рыбака из Пелыма уехали на озеро Шемпат, ведут в полынью. Об этом сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, вчера в 20:20 в дежурную часть полиции Ивделя обратилась жена одного из рыбаков. Она рассказала, что ее муж с другом еще 18 ноября в 8 часов утра уехали на снегоходе «Буран» на рыбалку к озеру Шемпат и до сих пор не вернулись.

Накануне пропажи рыбакам предложили переночевать в таежной избушке, так как на их снегоходе не горела фара. Мужчины отказались. «Но сегодня утром другие рыбаки обнаружили следы «Бурана», которые вели в полынью на реке. Возможно, в темноте возвращавшиеся с уловом мужчины пропустили поворот в нужном месте и съехали на тонкий лед. Для подтверждения или опровержения этой версии сотрудники полиции вызвали в тайгу к месту ЧП водолазов из Екатеринбурга», – сообщил полковник Горелых.

Ивдель, Пелым, Елена Владимирова

Ивдель, Пелым. Другие новости 20.11.20

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