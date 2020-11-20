На озере Шемпат ищут мужчин на снегоходе: возможно, они провалились под лед

На озере Шемпат в Пелымском городском округе с раннего утра проходит спасательная операция. Ищут двух мужчин, которые предположительно катались на снегоходе и провалились под лед.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, мужчины перестали выходить на связь с родными еще вчера. Сегодня рано утром в район предполагаемого ЧП выехали спасатели ивдельского поисково-спасательного отряда Службы спасения Свердловской области. В восемь утра спасатели прибыли в Пелым, откуда вместе с сотрудником полиции и родственниками пропавших выдвинулись к озеру, до которого – еще 45 км по бездорожью на снегоходах. Место труднодоступное, подъезд к озеру возможен только на специализированном транспорте (снегоходы, вездеходы). Всего в операции участвуют три спасателя, один полицейский и два родственника на трех снегоходах.

Добавим, что с конца октября на водоемах Свердловской области уже погибли три человека, еще четырех удалось спасти. В ГУ МЧС еще раз предупреждают, что выход и выезд на транспорте на ранний лед опасны.

Пелым, Елена Владимирова

Пелым. Другие новости 20.11.20

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