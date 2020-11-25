Со дна реки Пелым подняли снегоход. Его пассажира ищут шестой день

На реке Пелым шестой день ищут одного из двух мужчин, которые 19 ноября провалились под лед на снегоходе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в поисках задействованы 11 спасателей. Только за вчерашний день водолазы обследовали дно реки протяженностью 80 метров, площадь обследования составила 1600 квадратных метров. Водолазные работы осложняются завалами в русле реки и плохой видимостью в воде. Для погружения в воду спасатели оборудуют майны (проруби) во льду, толщина которого составляет 20 сантиметров. Пока удалось найти тело одного из рыбаков и сам снегоход.
Напомним, ранее стало известно, что следы снегохода «Буран», на котором два рыбака из Пелыма уехали на озеро Шемпат, ведут в полынью.
Пелым, Елена Владимирова
Пелым. Другие новости 25.11.20
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