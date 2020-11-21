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Суббота, 21 ноября 2020, 13:01 мск

Новости Екатеринбург

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В реке Пелым нашли тело одного из пропавших рыбаков

На севере Свердловской области продолжается поисковая операция недалеко от озера Шемпат, где пропали два рыбака. Мужчины передвигались по замерзшей реке Пелым на снегоходе и провалились под лед. Вчера тело одного из них спасатели обнаружили и извлекли из полыньи. Второго человека до сих пор не нашли.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сегодня на месте работают шесть водолазов службы спасения из Екатеринбурга и Карпинска. Поиски осложняет сильное течение реки.
Напомним, рыбаков начали искать поздним вечером 19 ноября, когда они не вернулись домой. Полицейские выяснили, что мужчины возвращались с уловом на снегоходе со сломанной фарой. Другие рыбаки предлагали им переночевать в таежной избушке, но те отказались. Утром местные жители обнаружили следы снегохода, которые обрывались у полыньи в реке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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