В Среднеуральске спасли рыбака, под которым треснул лед

Сегодня ночью на озере Исетском сотрудники полиции и МЧС спасли рыбака, под ногами которого треснул лед.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели прибыли к озеру и для начала выяснили, где находится мужчина, с помощью прожекторов и звуковых сигналов с берега. После чего направились к рыбаку.

«Расстояние от берега до рыбака составляло около 1 км. Сотрудники МЧС в гидрокостюмах и спасательных жилетах, взяв с собой лодку, верёвку, осторожно передвигаясь по льду, выдвинулись к рыбаку. По пути следования было установлено, что мужчину уже обнаружили сотрудники полиции и двигаются с ним, навстречу спасателям. Спасатели сопроводили рыбака к берегу», – рассказали в ведомстве.

Там же отметили, что выход на лед на Среднеуральском, Белоярском, Волчихинском и Рефтинском водохранилищах опасен даже в лютые морозы.

Напомним, на севере Свердловской области продолжаются поиски пропавшего рыбака, который еще 18 ноября вместе с другом уехал на озеро на снегоходе. С 21 ноября на месте работают водолазы, тело одного из мужчин уже нашли.

Екатеринбург, Анна Темрук

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