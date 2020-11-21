Налет на храм в Новоуральске устроили дети 11 и 14 лет

В свердловской полиции поделились подробностями налета подростков на церковную лавку в храме Сергия Радонежского в Новоуральске.

Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых, по подозрению в краже ящика для пожертвований в территориальное ОВД были доставлены три мальчика: двое 11-летних и 14-летний. В присутствии их родителей с ними была проведена профилактическая беседа.

«Юноши из неблагополучных семей, состоят на учете в ПДН. Им разъяснена ответственность, предусмотренная законодательством за кражи. По данному факту проводится проверка, по итогам которой территориальным ОВД будет принято обоснованное решение. Представители МВД намерены завести административное делопроизводство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию своих детей в отношении родителей задержанных любителей чужих денег», – сообщил Валерий Горелых.

Напомним, юных правонарушителей задержали сотрудники Росгвардии после того, как в храме сработала сигнализация. Одного из мальчишек поймали в лесопарке, там же был обнаружен ящик для пожертвований. В нем находилось около 80 тысяч рублей, но подростки не успели воспользоваться этими деньгами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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