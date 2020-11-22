К 10 утра на довыборах проголосовали более 6 тысяч екатеринбуржцев

Избирком Екатеринбурга опубликовал первые данные по явке избирателей на 10 часов утра. В округе № 3 проголосовали 2 770 человек, или 5,37%. В округе № 9 на данный момент участки посетил 3 531 жителеь, или 6,09%.

Напомним, кампания проходит на территории Ленинского и Верх-Исетского районов. Принять участие в довыборах могут свыше 110 тысяч горожан, для этого работают 68 избирательных участка. Процесс голосования организован с учетом профилактических мер: избирателям на входе измеряют температуру, выдают маску и перчатки, а вместе с бюллетенем голосующий получает еще и одноразовую ручку. Члены УИК также имеют средства индивидуальной защиты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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