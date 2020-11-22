К полудню на довыборах в Екатеринбурге проголосовали чуть более 6% избирателей

Голосование на довыборах в двух избирательных округах Екатеринбурга идет не слишком активно. По данным городского избиркома на 12 часов дня, на избирательные участки пришли 6,9 тысяч жителей. В округе № 3 проголосовали 3 110 человек, или 6,03%. В округе № 9 – 3 871 человек, или 6,67%.
Напомним, всего в довыборах могут принять участие свыше 110 тысяч екатеринбуржцев, проживающих в Ленинском и Верх-Исетском округах.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 22.11.20
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