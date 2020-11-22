За два часа до закрытия участков явка на довыборах в Екатеринбурге остается ниже 10%

Избирком Екатеринбурга обновил данные по явке на довыборах депутатов ЕГД на 18 часов вечера. К этому моменту участки посетили 10 233 горожанина.
В округе № 3 проголосовали 4 725 избирателей, явка составила 9,16%. В округе № 9 свой голос отдали 5 508 человек, или 9,49%.
Довыборы проходят на территории Ленинского и Верх-Исетского районов. Явка на досрочном голосовании в двух округах превысила 5%.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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