В Екатеринбурге начался подсчет голосов на довыборах депутатов думы

В Екатеринбурге завершилось голосование в двух округах на довыборах депутатов городской думы. В 20:00 закрылись избирательные участки, сейчас начинается подсчет голосов.

«День голосования прошел спокойно, без подтвердившихся нарушений. При этом жители двух округов продемонстрировали довольно высокий интерес к завершающейся кампании», – заявил после закрытия участков председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

Напомним, что явка на дополнительных выборах была крайне низкой. На 6 часов вечера проголосовавших было чуть более 10 тысяч, что меньше 10% от общего числа зарегистрированных на территории округов № 3 и № 9 избирателей. При этом явка на досрочном голосовании была аномально высокой – более 5%, то есть свыше 6 тысяч проголосовавших за 11 дней.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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