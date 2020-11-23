В Екатеринбурге поставили еще одну «умную» остановку. Но в мэрии про нее не знают (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Щорса возле автовокзала появилась «умная» остановка, передает «Новый День». Правда, пока многие функции не работают – из всего, что отличает ее от обычных, есть только часы на LED-дисплее.

Остановки того же производителя ранее устанавливали на проспекте Ленина возле Главпочтамта и на площади Труда. В комплекс также были вмонтированы плоские экраны, на которых демонстрировались городские новости и время до прибытия транспорта, также на остановках можно было зарядить гаджеты. Но в конце прошлой недели экраны демонтировали – на остановке «Площадь Труда» кончился договор с производителем, на остановке «Главпочтамт» вышла из строя техника.

Что будет делать умная остановка на Щорса, на какой срок ее установили и где еще появятся подобные комплексы в Екатеринбурге, пока неизвестно – в течение дня в мэрии не смогли дать никаких подробностей по этому поводу, однако ранее в ратуше заявляли, что муниципалитет приобретет полторы сотни «умных» остановок, которые будут раздавать Wi-Fi, давать возможность заряжать сотовые и сообщать о прибытии транспорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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