Екатеринбург получил 250 млн на «умные» остановки. Пока появилась одна

Екатеринбург получил 250 млн рублей на установку «умных» остановок транспорта на территории города. Это следует из ответа МУП «Центр организации движения» в ответ на запрос «Нового Дня». В документе говорится, что весной 2020 года правительство Свердловской области направило в Федерацию заявку на предоставление межбюджетного трансферта на «внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек». Екатеринбург в итоге получил одобрение на участие в программе и право на получение 250 млн рублей – «на различные мероприятия».

«Одним из мероприятий развития интеллектуальной транспортной системы является развитие подсистемы интерактивного взаимодействия с пользователями общественного транспорта, чем и является остановочный пункт, оборудованный табло прибытия, экраном с возможностью прокладки маршрута, обратной связью с различными службами, иными сервисами, например, городские новости, афиши, звонки на любые номера через GSM-связь и через IP-телефонию, отзывы и предложения, электронные приемные, анкетирование и опросы, вызов экстренных служб с произведением видеозаписи звонившего, звуковое и видеооповещение Единой дежурной диспетчерской службы Екатеринбурга, расписание движения пассажирского транспорта с возможностью их отслеживания в режиме реального времени, онлайн-табло аэропорта и вокзалов, вызов такси», – сообщили в ЦОД.

Сколько остановок планируется установить на эти деньги, где их разместят и когда, пока неизвестно. «Новый День» обратился с запросом в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Однако ранее в эфире «41 канала» мэр Александр Высокинский говорил, что в городе должны появиться 152 «умные» остановки, которые поставят как раз за счет федеральных средств.

Одна из таких остановок уже появилась на улице Щорса возле автовокзала, но пока что она показывает только время. Еще два «умных» комплекса – на «Площади Труда» и «Главпочтамте» – были демонтированы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.20

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