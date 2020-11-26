В Волчанске в котловане нашли мертвую пенсионерку

Следователи проводят проверку по факту смерти 68-летней жительницы города Волчанска – женщину обнаружили в котловане, который выкопали, чтобы заменить водопровод. Известно, что пенсионерка жила неподалеку от места, где ее нашли.

«Предварительно установлено, что котлован был выкопан частной подрядной организацией, которая по заданию муниципального предприятия выполняла работы по замене участка водопровода. При этом место проведения работ не было огорожено сигнальными лентами, каких-либо знаков, предупреждающих об опасности, не имелось. Работники на данном участке в момент произошедшего ЧП отсутствовали», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Предполагается, что женщина шла в гости к своей знакомой и, переходя дорогу, упала в яму. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, истребованы документы о проведении работ и опрашиваются представители подрядной организации. Полицейские, в свою очередь, ищут очевидцев инцидента. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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