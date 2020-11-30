На Урале возбудили дело по факту гибели женщины, упавшей в котлован

Следственный отдел СУ СКР в Краснотурьинске возбудил уголовное дело после того, как в Волчанске 68-летняя местная жительница упала в неогороженный котлован и погибла.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР, дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, на прошлой неделе тело 68-летней жительницы города Волчанска обнаружили в котловане, который выкопали, чтобы заменить водопровод. Известно, что пенсионерка жила неподалеку от места, где ее нашли. По версии следствия, земляные работы вели сотрудники одной из коммерческих организаций. При этом, вырыв котлован, они никак его не оградили. В момент ЧП работников около котлована не было.

Волчанск, Краснотурьинск, Елена Владимирова

Волчанск, Краснотурьинск. Другие новости 30.11.20

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