МинАПК: не доказано, что QR-коды для доступа в бар могут спасти от коронавируса

Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области ответило рестораторам, которые предлагали ввести в регионе систему QR-кодов для доступа в бары и клубы после 23:00. Чиновники полагают, что пока нет гарантии, что QR-коды спасут посетителей от заражения коронавирусом.

Ответ министра Артема Бахтерева разместил сегодня в соцсети ресторатор Евгений Кексин. В нем говорится: «Что касается системы идентификации по QR-кодам, в настоящее время проводится мониторинг эффективности применения данной системы при организации работы объектов общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. При условии доказанной эффективности внедрения системы идентификации по QR-кодам на территории Свердловской области, с учетом региональных возможностей и особенностей, будут приняты все необходимые меры для реализации проекта». Далее министр напоминает, что в соответствии с указом губернатора Куйвашева от 28 октября в период с 23-00 до 06-00 рестораны и бары имеют право работать только в режиме «на вынос».

Как уже писал «Новый День», после выхода этого указа Евгений Кексин предложил губернатору разрешить барам и ресторанам работать по ночам, а для снижения рисков заражения коронавирусом ввести в Свердловской области систему QR-кодов, как в Москве. Отметим, что сейчас в Москве к системе QR-кодов, с помощью которых власти отслеживают передвижение граждан, активно подключаются салоны красоты, бани, кинотеатры, театры, библиотеки и музеи. По состоянию на 1 декабря 2020 года в электронной системе столицы числились уже более 1,7 тысячи ресторанов, порядка 2,2 тысячи кафе и почти 600 баров.

Добавим, несмотря на все запреты, некоторые екатеринбургские рестораны уже продают билеты на новогоднюю ночь. Ограничения касаются и ночи с 31 декабря на 1 января, однако некоторые рестораторы решили рискнуть. Так, в одном из популярных ресторанов города предлагают вечеринку в стиле знаменитого нью-йоркского клуба Studio 54.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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