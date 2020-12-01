«Цифровой ГУЛАГ»: в Москве к системе QR-кодов подключаются бани и театры

В Москве салоны красоты, бани, кинотеатры, театры, библиотеки и музеи начали подключаться к системе QR-кодов, с помощью которых власти отслеживают передвижение граждан. Как сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в электронной системе уже более 1,7 тысячи ресторанов, порядка 2,2 тысячи кафе и почти 600 баров.

Чиновник уточнил, что систему чекинов для регистрации посетителей используют более 120 салонов красоты, порядка 440 библиотек, около 90 кинотеатров, почти 70 театров и музеев, более 510 учреждений органов исполнительной власти. «К системе подключились более 120 ночных и интернет-клубов, бильярдных, боулинг-клубов, школ танцев и т.д.», – добавил чиновник, слова которого цитирует ТАСС.

Напомним, система QR-кодов в ночных заведениях Москвы заработала 19 октября, с 5 ноября была распространена на здания правительства столицы, а с 12-го – на все городские префектуры и управы. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан.

Ранее Немерюк сообщил, что в городе действует уже более 9,5 тысяч отдельных точек с QR-кодами для регистрации посетителей. Уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом получили более 30 тысяч посетителей заведений Москвы, подключенных к системе.

На фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 власти Москвы продлили ограничительные меры до 15 января 2021 года. По словам мэра города Сергея Собянина, полное закрытие столицы не планируется.

Весной этого года политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в комментарии РИА «Новый День» предупреждал, что в столице создается «цифровой ГУЛАГ». По его словам, власти с помощью подконтрольных экспертов постепенно убеждают москвичей, что цифровой контроль и пропускной режим – «новая нормальность» постноронавирусного периода с учетом «объективных факторов».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.12.20

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