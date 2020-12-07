В новые составы теризбиркомов заявились кандидаты из 14 партий

Избирком Свердловской области завершил прием предложений по кандидатурам для назначения в новые составы территориальных избиркомов.

Как сообщили «Новому Дню» в избиркоме, всего на 716 мест в ТИКах претендуют 764 человека. Из них 457 – от 14 политических партий. Какие именно партии попадут в новые составы ТИКов, избирком сообщит после окончания их формирования. Еще 38 человек были выдвинуты тремя общественными объединениями, 81 – муниципальными думами, территориальными избирательными комиссиями предыдущего состава предложено 105 кандидатур. Также поступило 83 пакета документов о выдвижении кандидатов от собраний избирателей.

«Теперь в период до 13 января 2021 года Избирательная комиссия Свердловской области примет решения о формировании этих 75 территориальных комиссий, а также определит председателя в каждой из них», – рассказал глава облизбиркома Владимир Русинов.

В новые составы было выдвинуто 505 женщин и 259 мужчин. Высшее образование имеют 666 кандидатов, из них высшее юридическое – 185. 156 кандидатов являются государственными и муниципальными служащими. 553 – входят в действующие составы ТИК.

Напомним, срок полномочий 75 ТИКов области истекает к началу 2021 года. Уже обновленные комиссии будут работать на ближайших крупных кампаниях – по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва и законодательного собрания Свердловской области в 2021 году, губернатора – в 2022 году, выборах президента – в 2024 году. Отметим, что некоторые партии, принимавшие участие в формировании свердловских теризбиркомов перед парламентскими выборами 2016 года, ныне ликвидированы. Это, в частности, «Умная Россия», «Молодая Россия», «Союз горожан», «Народный альянс», «Монархическая партия» Антона Бакова, партия «За женщин России». Партия «Правое дело» за прошедшие годы трансформировалась в Партию Роста.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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